Случайно запустившие ракету в Крыму военные заплатят 31 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Двум военнослужащим придется заплатить министерству обороны РФ 31 миллион рублей за случайно запущенную в Саках авиационную ракету, пишет "Коммерсант".

Во время службы военные нарушили регламент работ и запустили ракеты. В результате были уничтожены два летательных аппарата и поврежден комплекс "Ока".

Ранее Минобороны подало иск на 46,5 миллиона рублей. Однако суд сократил сумму до 31 миллиона рублей.

Военный суд Крыма осудил двух военнослужащих за несанкционированный запуск ракеты Х-29ТД в ангаре 1 октября 2017 года. По данным следствия, военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев в ходе проверки ракеты на аппарате "Ока" нарушили правила работы с оружием. Неосторожность военных привела к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

Российская авиационная ракета Х-29 ТД имеет малый радиус действия и состоит в классе "воздух-поверхность". Она предназначена для разрушения желзобетонных сооружений, мостов и других укрепленных конструкций. Ракеты такого класса весят около 700 килограммов и имеют длину порядка четырех метров.

