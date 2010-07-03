В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты

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Крымский военный суд осудил двух военнослужащих за несанкционированный запуск ракеты Х-29ТД в ангаре 1 октября 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным следствия, военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев в ходе проверки ракеты на аппарате "Ока" нарушили правила работы с оружием, в следствие чего неосторожность военных привела к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

На судебном процессе были приняты к сведению их положительные характеристики и добровольное возмещение ущерба (по три тысячи рублей), также суд зачел к сведению, что у Зверева четверо малолетних детей.

По подсчетам экспертов, министерство потеряло более 46 миллионов рублей в результате неосторожного обращения с оружием военных. В свою очередь, Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты.

Российская авиационная ракета Х-29 ТД имеет малый радиус действия и состоит в классе "воздух-поверхность". Она предназначена для разрушения желзобетонных сооружений, мостов и других укрепленных конструкций. Ракеты такого класса весят около 700 килограммов и имеют длину порядка четырех метров.

