Рогозин назвал причины неудачных запусков российских ракет

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Любая техника рано или поздно дает сбой. Такими словами генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил неудачные запуски космических ракет.

В передаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" глава корпорации отметил, что не существует образцов, дающих стопроцентную надежность.

"Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты – это те случаи, которые рано или поздно происходят", – сказал Рогозин.

Он добавил, что ракету "Союз" не раз запускали без сбоев, но аварии все же были. При этом нештатные ситуации соответствуют статистике ее надежности. Как правило, неудачи происходят либо из-за сбоя техники, либо из-за человеческого фактора.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что в других странах провальные запуски приводили к гибели людей. В РФ этого смогли избежать.

"Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль", – заключил Рогозин.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. 11 октября аппарат не смог вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты эвакуировались в спасательной капсуле.