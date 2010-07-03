Поиски попавших под лавину туристов приостановили на Алтае

Спасатели решили приостановить поиски попавших под лавину туристов на полтора месяца. Это объясняется опасностью повторного схода снежных масс в горах Алтая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Из-за ухудшения погодных условий поисковая группа вернется на базу. Как пояснили в ведомстве, последние три дня спасатели не могли использовать авиацию, а связь с ними осуществлялась в одностороннем порядке. Специалисты несколько раз в день докладывали о выполненных мероприятиях по спутниковому телефону.
Площадь поисков составляла 60 на 100 квадратных метров, а глубина снежной массы – пять метров. По утверждению экспертов, такие работы способны затянуться на неопределенный период времени.
Группу из девяти туристов лавина настигла 6 мая. Выжить удалось двум девушкам, шедшим впереди. Спустя два дня они добрались до людей и рассказали о произошедшем. После этого началась спасательная операция. По данным МЧС, найти удалось тела пятерых из семи погибших.
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