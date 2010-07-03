При сходе лавины на Алтае погибли семь туристов

Туристическая группа из 9 человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в республике Алтай. Погибли 7 человек. Двоим туристам удалось выжить. О ЧП сообщили в региональном ГУ МЧС.
"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач", – передает ТАСС сообщение пресс-службы алтайского управления.
Туристы не могли сообщить ранее о происшествии, поскольку в горах не было связи. Поэтому рассказать о случившемся они смогли только спустя двое суток. В 14:00 (10:00 по Москве) 8 мая на место происшествия вылетит вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для поисковых работ и извлечения туристов из-под лавины.
В августе прошлого года группа туристов застряла на высоте 4100 метров в горах Алтая из-за испортившейся погоды, палатку со снаряжением унесло ветром. Их удалось спасти. Туристов спустили на стоянку у подножия горы и на вертолете доставили в Горно-Алтайск.
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