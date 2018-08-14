Группу туристов спасли в горах Алтая

ТАСС/Александр Тырышкин

Спасены четыре туриста, которые с 12 августа оставались заблокированными на высоте 4,1 тысячи метров в горах Алтая, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России.

Туристов спустили на стоянку у подножия горы. Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск. Самочувствие спасенных – удовлетворительное.

Группа туристов застряла на горе Ак-Кем из-за резко испортившейся погоды. Палатку со снаряжением унесло ветром.

У туристов остался запас продуктов и газа, однако они не смогли сами спуститься с вершины.