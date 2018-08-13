Группа туристов из четырех человек застряла в горах Алтая

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Туристическая группа из четырех человек подала сигнал SOS в горах Алтая. Началась спасательная операция, ветер на месте стоянки заблокированных альпинистов ослаб, но на местности опустился туман, сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.

Группа находится на горе Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров. Там резко испортилась погода, группа осталась без палатки со снаряжением, которую унесло ветром. Травм у заблокированных туристов нет, есть запас продуктов и газа, однако они не смогут сами спуститься с вершины. Экстренно помочь туристам не позволяла погода – в горах шел дождь, переходящий в снег, усилился ветер.

Утром 13 августа вертолет МЧС вылетел из Кемерово в Горно-Алтайск. Он сможет приземлиться на горе Белуха на высоте 3300 метров, туристы находятся почти на тысячу метров выше.

"На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 метров в секунду. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман", – рассказали спасатели.

Туристы сообщили в МЧС о своем состоянии. Они чувствуют себя удовлетворительно. "Ждем прибытия вертолета и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям", – отметил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда Владимир Овсиенко.

По его словам, группа выбрала ледово-скальный маршрут – один из самых сложных в горах Алтая. Это осложнит спасательную операцию.