Группа туристов из четырех человек застряла в горах Алтая

13 августа, 08:32
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Туристическая группа из четырех человек подала сигнал SOS в горах Алтая. Началась спасательная операция, ветер на месте стоянки заблокированных альпинистов ослаб, но на местности опустился туман, сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.
Группа находится на горе Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров. Там резко испортилась погода, группа осталась без палатки со снаряжением, которую унесло ветром. Травм у заблокированных туристов нет, есть запас продуктов и газа, однако они не смогут сами спуститься с вершины. Экстренно помочь туристам не позволяла погода – в горах шел дождь, переходящий в снег, усилился ветер.
Утром 13 августа вертолет МЧС вылетел из Кемерово в Горно-Алтайск. Он сможет приземлиться на горе Белуха на высоте 3300 метров, туристы находятся почти на тысячу метров выше.
"На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 метров в секунду. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман", – рассказали спасатели.
Туристы сообщили в МЧС о своем состоянии. Они чувствуют себя удовлетворительно. "Ждем прибытия вертолета и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям", – отметил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда Владимир Овсиенко.
По его словам, группа выбрала ледово-скальный маршрут – один из самых сложных в горах Алтая. Это осложнит спасательную операцию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: