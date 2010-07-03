Тело пятого погибшего туриста обнаружено на Алтае

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Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.

"В связи с плохими погодными условиями пока не решен вопрос о его доставке в Горно-Алтайск", – цитирует ТАСС представителя регионального главка МЧС.

Данные о сходе лавины 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района появились утром в среду, 8 мая. Две женщины шли впереди группы – это спасло их от лавины. О ЧП они смогли сообщить только спустя два дня, когда добрались до людей и появилась сотовая связь. Сейчас поисковые мероприятия продолжаются.

Всего в группе было девять человек, судьба еще двоих остается неизвестной.

Выжить после схода лавины почти невозможно, считает аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его словам, на спасение у туристов было всего 15 минут. По истечении этого срока большинство попавших под лавину умирают от асфиксии.

