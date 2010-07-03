Эксперт оценил шансы выжить у попавших под лавину в Алтае туристов

Выжить после схода лавины почти невозможно. В этом уверен аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов, передает ИА "НСН".
Говоря о семерых туристах из Новосибирска, погибших в горах Алтая, эксперт подчеркнул, что на спасение у них было всего 15 минут. По истечении этого срока большинство попавших под лавину умирают от асфиксии.
"Человек, когда кричит из-под снега, снаружи его не слышно. И когда человек зацементирован, он может шевелить только тремя вещами: пальцами внутри ботинок, глазами внутри глазниц и языком внутри рта, так как все остальное уже не шевелится", – пояснил Халилов.
Помочь тем, кого настигла лавина, могут специальная лопата, щуп, поисковый зонд и бипер. Чтобы все это не пригодилось, нужно тщательно изучать маршрут передвижения по горам и соблюдать технику безопасности.
По словам эксперта, работающие на месте схода лавины спасатели должны оценить обстановку и уровень опасности, поскольку может произойти рецидив.
Трагедия на Южно-Чуйском хребте произошла 6 мая. Всего в группе было девять человек, включая главу турклуба Новосибирского государственного университета Николая Симонова. Спаслись только две девушки, которые дошли до людей и рассказали о произошедшем.
На место ЧП вылетели два вертолета со спасателями. Вскоре в район схода лавины приедут и следователи, которые выяснят, что "явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении". На данный момент удалось найти тела троих из семи погибших.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.