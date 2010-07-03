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14:30

Эксперт оценил шансы выжить у попавших под лавину в Алтае туристов

происшествия

14:30

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Фото: vk.com/Николай Симонов

Выжить после схода лавины почти невозможно. В этом уверен аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов, передает ИА "НСН".

Говоря о семерых туристах из Новосибирска, погибших в горах Алтая, эксперт подчеркнул, что на спасение у них было всего 15 минут. По истечении этого срока большинство попавших под лавину умирают от асфиксии.

"Человек, когда кричит из-под снега, снаружи его не слышно. И когда человек зацементирован, он может шевелить только тремя вещами: пальцами внутри ботинок, глазами внутри глазниц и языком внутри рта, так как все остальное уже не шевелится", – пояснил Халилов.

Помочь тем, кого настигла лавина, могут специальная лопата, щуп, поисковый зонд и бипер. Чтобы все это не пригодилось, нужно тщательно изучать маршрут передвижения по горам и соблюдать технику безопасности.

По словам эксперта, работающие на месте схода лавины спасатели должны оценить обстановку и уровень опасности, поскольку может произойти рецидив.

Трагедия на Южно-Чуйском хребте произошла 6 мая. Всего в группе было девять человек, включая главу турклуба Новосибирского государственного университета Николая Симонова. Спаслись только две девушки, которые дошли до людей и рассказали о произошедшем.

На место ЧП вылетели два вертолета со спасателями. Вскоре в район схода лавины приедут и следователи, которые выяснят, что "явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении". На данный момент удалось найти тела троих из семи погибших.

происшествия

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