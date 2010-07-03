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На Алтае нашли тела трех из семи погибших при сходе лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.

Ранее сообщалось, что на место пришествия были отправлены два вертолета со спасателями на поиски тел погибших. В СУ СК сообщили, что следователи также планируют вылететь на место происшествия.

Сотрудники ведомства намерены выяснить, что "явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении". После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате катастрофы погибли семь человек. Двоим туристам удалось выжить, они во вторник, 8 мая, добрались до села Кош-Агач и сообщили о произошедшем. До этого подать сигнал бедствия у них не получалось, так как в горах нет сотовой связи.

По данным местных СМИ, туристы шли по маршруту четвертой категории сложности.

В августе прошлого года группа туристов застряла на высоте 4100 метров в горах Алтая из-за испортившейся погоды, палатку со снаряжением унесло ветром. Их удалось спасти. Туристов спустили на стоянку у подножия горы и на вертолете доставили в Горно-Алтайск.