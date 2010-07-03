Спасатели вылетели на поиск попавших под лавину людей на Алтае

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Два вертолета со спасателями вылетели на поиски тел погибших на Южно-Чуйском хребте горной системы Чуйские белки. Об этом говорится на сайте правительства Республики Алтай.

"Для осуществления поисковых работ вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", – подтверждают в региональном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Горном Алтае. Сход лавины произошел 6 мая. Семь человек погибли на месте. Двоим удалось выжить – они во вторник, 8 мая, добрались до села Кош-Агач и сообщили о произошедшем. До этого подать сигнал бедствия у них не получалось, так как в горах нет сотовой связи.

"Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов", – указал врио главы республики Олег Хорохордин.

По данным местных СМИ, туристы шли по маршруту четвертой категории сложности.

В СУ СК сообщили, что следователи также планируют вылететь на место происшествия. Сотрудники ведомства намерены выяснить, что "явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении". После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

