Спасатели вылетели на поиск попавших под лавину людей на Алтае

Два вертолета со спасателями вылетели на поиски тел погибших на Южно-Чуйском хребте горной системы Чуйские белки. Об этом говорится на сайте правительства Республики Алтай.
"Для осуществления поисковых работ вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", – подтверждают в региональном главке МЧС.
Ранее сообщалось, что группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Горном Алтае. Сход лавины произошел 6 мая. Семь человек погибли на месте. Двоим удалось выжить – они во вторник, 8 мая, добрались до села Кош-Агач и сообщили о произошедшем. До этого подать сигнал бедствия у них не получалось, так как в горах нет сотовой связи.
"Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов", – указал врио главы республики Олег Хорохордин.
По данным местных СМИ, туристы шли по маршруту четвертой категории сложности.
В СУ СК сообщили, что следователи также планируют вылететь на место происшествия. Сотрудники ведомства намерены выяснить, что "явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении". После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.