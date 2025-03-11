Один человек получил ранения во время атаки БПЛА в Липецкой области

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Один человек получил ранения в результате массированной атаки БПЛА в Липецкой области, еще четыре автомобиля были задеты осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы Липецкой области, беспилотник упал недалеко от пункта оплаты на трассе М-4 в Становлянском округе. Движение на трассе не перекрывалось.

Пострадал житель Владимира, который специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Вертолет санитарной авиации транспортировал мужчину в областную больницу.

"Еще раз напоминаю, что нельзя снимать пролеты БПЛА, а тем более стоять на открытой местности во время пролета. Берегите себя и своих близких", – подчеркнул Артамонов.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПО) сбили 337 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 11 марта. Из них 8 летательных аппаратов было уничтожено в Липецком регионе.

При этом более 90 БПЛА силы ПО уничтожили над территорией Московской области. Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву. На подлете к Москве перехватили 74 БПЛА.