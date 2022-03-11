Мужчина, открывший стрельбу в Домодедове, ранен и задержан – СМИ

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Бизнесмен, открывший стрельбу из окна квартиры в подмосковном Домодедове, был ранен сотрудниками полиции и задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо", – сказал он.

По словам источника, задержанный будет госпитализирован под конвоем. Он уточнил, что у мужчины не было заложников. Он, по некоторым данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собеседник агентства также отметил, что полицейские вели с ним переговоры, убеждая мирно сдаться, однако эти попытки не принесли результатов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате стрельбы пострадал один человек, не считая самого стрелка, повреждены две машины.

В пятницу, 11 марта, в подмосковном городе Домодедово мужчина устроил стрельбу из окна квартиры. По данным СК, несколько выстрелов попали по припаркованным автомобилям. Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

