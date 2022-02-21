Неизвестные на Gelandewagen устроили стрельбу у клуба в центре Москвы

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Неизвестные на Gelandewagen устроили стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

"В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные граждане произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел у клуба "Балаган" – возле него обнаружили две гильзы. В результате стрельбы никто не пострадал.

Автомобиль нарушителей общественного порядка нашли на улице Лобачевского. Его водителем оказался 35-летний уроженец Брянской области, который официально нигде не работает. Его доставили в отделение полиции.

Ранее житель Свердловской области открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске. Никто из прохожих не пострадал. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже его задержали.

