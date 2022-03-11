Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Домодедове

16:06
Фото: телеграм-канал "112"
В подмосковном городе Домодедово мужчина устроил стрельбу из окна квартиры. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
"Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина выехал домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев", – говорится в сообщении.
По данным СК, несколько выстрелов попали по припаркованным автомобилям. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что злоумышленники на Gelandewagen устроили стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы. В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия.
Мужчина устроил стрельбу из дома в подмосковном Домодедове
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