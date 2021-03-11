На Чертановской улице автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение двух автомобилей произошло на Чертановской улице в Москве, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате ДТП одна из машин вылетела на тротуар и перевернулась. Движение на месте происшествия затруднено. Длина затора составляет 0,2 километра.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.

Ранее на внутренней стороне ТТК (Рижская эстакада) произошло ДТП с участием пяти автомобилей, включая такси. Движение в сторону Русаковской эстакады было затруднено на три километра.

До этого на МКАД столкнулись девять автомобилей. В Дептрансе подчеркнули, что в районе ДТП образовался затор длиной четыре километра. Были заняты три полосы из пяти.