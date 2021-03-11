В Махачкале пресекли теракт

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В Махачкале проходит спецоперация по задержанию бандита, готовившего теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Уточняется, что решение о проведении операции было принято после того, как в спецслужбы поступила информация о возможной атаке. Ее готовил сторонник международной террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Советском районе города введен режим контртеррористической операции.

В результате в частном доме был обнаружен бандит, который открыл огонь в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям.

"Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу", – говорится в сообщении.

Как передает РИА Новости, в районе происходящего слышна стрельба.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы. У задержанного подростка изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.