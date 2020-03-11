Водитель иномарки в Южном Тушине сбил детскую коляску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель автомобиля Suzuki сбил детскую коляску на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Туристской, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Находился ли в коляске ребенок, уточняется", – сказал собеседник агентства. Отмечается, что на место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Инцидент случился на Воронежской улице – там столкнулись две машины. В районе аварии движение транспорта было затруднено.