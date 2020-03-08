Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. Инцидент случился на Воронежской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате аварии пострадали три человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из пострадавших эвакуировали санитарным вертолетом МАЦ.

В районе аварии затруднено движение. Одна полоса дороги перекрыта. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на внутренней стороне 38-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии два человека пострадали.