Автобус столкнулся с уборочной машиной в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы произошла авария с участием рейсового автобуса и уборочной машины. В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент случился на улице Профсоюзной у дома № 47 рядом со станцией метро "Новые Черемушки". В результате ДТП с автобусом и поливомоечной машиной был госпитализирован пассажир.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на МКАД. Авария произошла в районе национального парка "Лосиный остров". На месте происшествия работали экстренные службы.