Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 100-м километре МКАД в районе национального парка "Лосиный остров", сообщает пресс-служба ГИБДД в Twitter.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что водитель сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Отмечалось, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего его сбил.