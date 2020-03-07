Один человек погиб в ДТП в Раменском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Suzuki погиб при столкновении с маршруткой, которое произошло на трассе А107 в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Около 19:30 сегодня на 149 километре автодороги А107 (Раменский городской округ) произошло встречное столкновение легкового автомобиля Suzuki и маршрутного транспортного средства. По предварительной информации в результате ДТП погибла водитель легковушки", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее таксист врезался в столб на северо-западе Москвы. По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем сознания.