Один человек погиб в ДТП в Раменском городском округе

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Водитель автомобиля Suzuki погиб при столкновении с маршруткой, которое произошло на трассе А107 в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"Около 19:30 сегодня на 149 километре автодороги А107 (Раменский городской округ) произошло встречное столкновение легкового автомобиля Suzuki и маршрутного транспортного средства. По предварительной информации в результате ДТП погибла водитель легковушки", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее таксист врезался в столб на северо-западе Москвы. По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем сознания.