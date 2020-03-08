Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: LiveCorr

В Москве произошла авария с участием двух автомобилей. Инцидент случился в столичном районе Ясенево, передает Агентство "Москва".

"На внутренней стороне 38-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей", – говорится в сообщении.

На фотографии видно, что после ДТП произошло возгорание автомобиля. По некоторым данным, одним из участников аварии стал КамАЗ.

Отмечается, что в результате аварии пострадавшими оказались два человека. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля Suzuki погиб при столкновении с маршруткой. Авария произошла на трассе А107 в Раменском городском округе.