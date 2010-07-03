В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

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В авиакатастрофе в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников учреждений, связанных с ООН. Об этом говорится на сайте Международной организации по миграции ООН (МОМ).

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил о том, что, в частности, погибли сотрудники его подразделения.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение близ города Дэбрэ-Зэйт. Катастрофа произошла через шесть минут после взлета. На борту лайнера находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли.

Известно, что вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах и попросил разрешить вернуться в аэропорт. Компания Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование, чтобы установить причины крушения.