Сотрудники ООН погибли при крушении Boeing в Эфиопии

На борту рухнувшего в Эфиопии Boeing 737 были сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли в своем микроблоге в Twitter.

"Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines", − написал он. Бизли пообещал сделать "все возможное для помощи семьям в тяжелое время".

The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers.