Сотрудники ООН погибли при крушении Boeing в Эфиопии

На борту рухнувшего в Эфиопии Boeing 737 были сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли в своем микроблоге в Twitter.
"Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines", − написал он. Бизли пообещал сделать "все возможное для помощи семьям в тяжелое время".
The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение близ города Дэбрэ-Зэйт. Катастрофа произошла через шесть минут после взлета. На борту лайнера находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли.
Известно, что вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах и попросил разрешить вернуться в аэропорт. Чтобы установить причины крушения, Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование.
Посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении самолета россиян
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.