Жизни пострадавшим после взрыва в Элисте ничего не угрожает

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Угрозы жизни двоим пострадавшим после подрыва неустановленного устройства в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Калмыкия сообщает ТАСС.

"Сегодня в Республиканскую больницу имени П. П. Жемчуева были доставлены двое пострадавших в результате хлопка в помещении цокольного этажа дома 77В по улице Клыкова г. Элисты", – указано в сообщении.

Там уточнили, что пациенты сейчас находятся в отделение анестезиологии и реанимации. Согласно данным Минздрава, их состояние стабильное и угрозы жизни нет.

О взрыве в Элисте стало известно вечером в субботу, 10 февраля. Экстренные службы сообщили об одном погибшем в результате ЧП.

Взрыв произошел на цокольном этаже здания на улице Клыкова. Из дома оперативно вывели 30 человек. После взрыва оказались разрушены внутренние перегородки, повреждены окна и проемы.

Следователи по факту взрыва завели уголовное дело.



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