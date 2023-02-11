11 февраля, 17:05Происшествия
Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам
Фото: AP/Kamran Jebreili
Количество погибших в результате серии землетрясений в Турции приблизилось к отметке в 22 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как уточнил глава республики, к настоящему времени число жертв оценивается в 21 848 человек. Количество пострадавших между тем составляет 80 104 человека.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.
В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!