Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам

Фото: AP/Kamran Jebreili

Количество погибших в результате серии землетрясений в Турции приблизилось к отметке в 22 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как уточнил глава республики, к настоящему времени число жертв оценивается в 21 848 человек. Количество пострадавших между тем составляет 80 104 человека.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



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