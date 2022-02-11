Упавший на Камчатке Ан-2 вез продукты и стройматериалы

Фото: ГУ МЧС и ЦОД

Самолет Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, вез продукты и строительные материалы в Карагинский район, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Ан-2 компании "Камчатский кречет" вылетел в село Тымлат Карагинского района с грузом продуктов питания и стройматериалов", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, самолет упал в поле в километре юго-западнее села Северные Коряки.

О крушении самолета стало известно ранее. Трагедия произошла при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки.

По данным МЧС, на борту на момент крушения находились два человека. Никто не выжил.

После падения самолета на месте происшествия возник пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.