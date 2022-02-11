СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке

11 февраля, 05:55
Фото: ГУ МЧС и ЦОД
Следственный комитет открыл уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", – утверждается в материале.
Следователи полагают, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
О крушении самолета стало известно ранее. Трагедия произошла при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки.
По данным МЧС, на борту на момент крушения находились два человека. Никто не выжил.
После падения самолета на месте происшествия возник пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: