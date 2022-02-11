СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Фото: ГУ МЧС и ЦОД

Следственный комитет открыл уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", – утверждается в материале.

Следователи полагают, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

О крушении самолета стало известно ранее. Трагедия произошла при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки.

По данным МЧС, на борту на момент крушения находились два человека. Никто не выжил.

После падения самолета на месте происшествия возник пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.