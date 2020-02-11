Убийца полицейского на "Курской" получил 18 лет колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима Нурлана Муратова за убийство полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима", – огласил решение судья.

6 февраля прокурор запросил именно такой срок ареста для обвиняемого. Днем ранее коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в убийстве. Присяжные отдельно отметили, что мужчина заслуживает снисхождения.

Мужчина сначала категорически отрицал свою вину, однако позднее дал чистосердечное признание. Муратов заявлял, что дать показания его убедили в СИЗО под давлением, отметив, что с полицейским он не боролся и из пистолета не стрелял.

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Они проследовали в служебное помещение на станции "Курская" Кольцевой линии, где Муратов выхватил у представителя правоохранительных органов пистолет и выстрелил в него.

Полицейский погиб на месте, позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан.

