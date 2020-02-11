Самолет Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт вылета по техпричинам

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Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Москву из Новосибирска, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили Агентству "Москва" в справочной воздушной гавани.

В аэропорту Толмачево уточнили, что планируемое время вылета самолета в пункт назначения – 10:55.

Ранее самолет авиакомпании "Ютейр" рейсом Москва – Ростов вернулся в аэропорт Внуково из-за технических проблем. На борту сработал датчик положения закрылков.

До этого в Домодедово экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Одна из пассажирок заявила, что у нее бомба.