Угроза взрыва на Павелецком вокзале не подтвердилась. Правоохранители провели проверку здания и не обнаружили ничего подозрительного. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кроме того, полиция установила личность человека, который ранее сообщил о "минировании" вокзала. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, "установлен гражданин, возможно, причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала".
По данным Интерфакса, после звонка об угрозе взрыва из здания Павелецкого вокзала эвакуировали около 500 человек.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку всех помещений вокзала из-за анонимного звонка с угрозой "минирования". На движение поездов инцидент не повлиял, отметили в экстренных службах столицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.