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Угроза взрыва на Павелецком вокзале не подтвердилась. Правоохранители провели проверку здания и не обнаружили ничего подозрительного. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Кроме того, полиция установила личность человека, который ранее сообщил о "минировании" вокзала. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, "установлен гражданин, возможно, причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала".

По данным Интерфакса, после звонка об угрозе взрыва из здания Павелецкого вокзала эвакуировали около 500 человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку всех помещений вокзала из-за анонимного звонка с угрозой "минирования". На движение поездов инцидент не повлиял, отметили в экстренных службах столицы.