Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Павелецком вокзале в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о том, что в здании Павелецкого вокзала по адресу: Павелецкая площадь, дом 1а, якобы заложено взрывное устройство", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, правоохранители проверяют эту информацию. По данным источника, на месте работают городские службы. Проводится проверка.