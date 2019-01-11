Противоварийные работы на Канале имени Москвы не повлияют на начало навигации

Противоаварийные работы на участке Канала имени Москвы не отразятся на сроках начала навигации, заявил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
По его словам, работа комиссии показала, что тело дамбы стоит и нет угрозы подвижек.
"Проводятся изыскания, очищаются места протечки, место разрушения для того, чтобы понять причины, и можно было бы выработать проектное решение, по которому мы будем производить уже противоаварийные строительно-монтажные работы. Навигация сорвана не будет, ее открытие будет зависеть от погодных условий. Как правило, это 20-е числа апреля", – приводит слова Елянюшкина Агентство "Москва".
Ранее он сообщил, что работы на месте произошедшей аварии планируют завершить до 1 апреля.
10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. В итоге вода вылилась на дорогу. Движение по тоннелю было ограничено для ликвидации последствий аварии, а затем открыто в тот же день около 18:30.
Комиссия под руководством Елянюшкина, в состав которой вошли представители канала и других профильных структур, приступила к работе и осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа.
Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют в течение двух недель
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