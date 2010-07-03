Подозреваемый в стрельбе в больнице Остравы покончил с собой

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Чешская полиция обнаружила мужчину, который, по предварительным данным, устроил стрельбу в больнице города Острава в Чехии. Злоумышленник покончил с собой, сообщает "Вечерняя Москва".

Трагедия произошла во вторник, 10 декабря. Неизвестный вошел в местную университетскую больницу и произвел несколько выстрелов в одной из палат учреждения. От ранений на месте скончались 4 человека, еще 2 раненых умерли на операционном столе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В поисках подозреваемого полицейские наткнулись на тело предполагаемого стрелка возле его машины. Личность злоумышленника устанавливается.

