Капитана Ан-2, ушедшего искать связь на Чукотке, нашли живым

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Отправившегося на поиски связи капитана пропавшего на Чукотке самолета Ан-2 нашли живым. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании "Артель старателей "Полярная".

Теперь, как он заявил, найденного капитана, пассажира и второго пилота везут в артель. Однако представитель не стал давать комментариев о состоянии пострадавших.

Он также рассказал, что участники поисковой операции должны были преодолеть примерно 14 километров дороги в пургу.

10 ноября стало известно, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. Воздушное судно следовало по маршруту Певек – АС "Полярный" – Певек. Оно не вышло на связь по времени посадки.

На этом фоне было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Магаданская транспортная прокуратура также организовала проверку по факту невыхода самолета на связь.

Спустя несколько часов губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший на Чукотке самолет Ан-2 был найден, пилоты и пассажир живы. Однако капитана воздушного судна не обнаружили, поэтому поисковая группа выдвинулась за ним. Все трое находившихся на борту получили ранения различной степени тяжести, уточнил глава региона.

Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК