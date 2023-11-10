Самолет Ан-2 пропал на Чукотке

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Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что на его борту находятся два члена экипажа и один пассажир. Он вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и не вышел на связь по времени посадки. Начались поиски судна.

В сообщении добавили, что по маршруту Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Ранее самолет Су-24 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, он упал в безлюдной местности. В результате произошедшего жертв на земле и повреждений нет.

До этого под Вологдой разбился частный вертолет Robinsson. При выполнении маневра он упал в воду.

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