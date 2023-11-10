На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 был найден, пилоты и пассажир живы. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал в своем телеграм-канале.

Все трое находившихся на борту получили ранения различной степени тяжести, уточнил он.

"Во время обнаружения на борту находились 2 человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", – написал Кузнецов.

По его словам, всех пострадавших перевезут в артель Шахтерский. Если погода позволит, уточнил губернатор, утром для них организуют санитарный рейс.



10 ноября стало известно, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. Воздушное судно следовало по маршруту Певек – АС Полярный – Певек. Оно не вышло на связь по времени посадки.

На этом фоне было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Магаданская транспортная прокуратура также организовала проверку по факту невыхода самолета на связь. Экстренные службы уточняли, что пропавший на Чукотке самолет мог столкнуться с сопкой во время посадки в сложных метеоусловиях.

Кузнецов подчеркивал, что сигналов бедствия экипаж не подавал, о проблемах с техникой не информировал. Глава региона также сообщал, что пропавший Ан-2 – частное воздушное судно.

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