Уголовное дело возбуждено после пропажи Ан-2 на Чукотке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После исчезновения самолета Ан-2 на Чукотке возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУТ Следственного комитета России.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.

Магаданская транспортная прокуратура также начала проверку по факту невыхода самолета на связь, а также исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог столкнуться с сопкой во время посадки в сложных метеоусловиях.

В районе потери радиосигнала сложные метеоусловия – там обильный снегопад. По предварительным данным, из-за этого при снижении перед посадкой могло произойти столкновение самолета с сопкой возле поселка Полярного.

Вылетевший на его поиск вертолет Ми-8 со спасателями вернулся из-за непогоды. Поиски с воздуха отложены до 11 ноября из-за пурги. Из села Рыркайпий на поиски выехали два снегохода с волонтерами.

Губернатор региона Владислав Кузнецов рассказал, что столкновение могло произойти внезапно. Он подчеркнул, что сигналов бедствия экипаж не подавал, о проблемах с техникой не сообщал. Глава Чукотки также отметил, что пропавший Ан-2 – частное воздушное судно.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. На его борту находятся два члена экипажа и один пассажир. Самолет вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и не вышел на связь по времени посадки.

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