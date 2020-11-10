Могильник с останками животных нашли на ферме сооснователя "Чистой линии"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Могильник с останками животных обнаружили на ферме подозреваемого в браконьерстве сооснователя компании "Чистая линия" Гагика Эвояна. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полиция расследовала сообщения о незаконном убийстве четырех оленей в Дмитровском городском округе.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны три мужчины в возрасте от 48 до 57 лет, у одного из которых изъяли 10 единиц оружия, боеприпасы, а также транспортное средство.

"Кроме того, при осмотре территории принадлежащей ему фермы обнаружен могильник с останками животных, которые были изъяты для проведения экспертизы", – подчеркнула представитель полиции.

На данный момент задержанные помещены под стражу.

В мае 2020 года в Московской области задержали браконьеров, открывших охоту на лося. Инцидент произошел в районе деревни Кудиново Ногинского района.

