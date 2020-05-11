Браконьеров задержали в Подмосковье

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В Московской области были задержаны браконьеры. Факт незаконной охоты на лося был выявлен в районе деревни Кудиново Ногинского района, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

"Самку лося злоумышленники застрелили в водоеме. Подозреваемые задержаны при вывозе добычи по горячим следам", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в связи с причинением крупного ущерба охотничьим ресурсам.

Ранее в Подмосковье завели уголовное дело после обнаружения у егеря трупов краснокнижных рысей. Инспектор управления государственного охотничьего надзора областного Минсельхозпрода обнаружил следы незаконной охоты на диких кошек. Они привели к автомобилю егеря местного охотничьего хозяйства, в багажнике которого оказались две убитые рыси – взрослая самка и котенок.