В Подмосковье завели уголовное дело после обнаружения у егеря трупов краснокнижных рысей

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В городском округе Луховицы в машине егеря обнаружили трупы краснокнижных рысей. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инцидент произошел 11 января. Инспектор управления государственного охотничьего надзора областного Минсельхозпрода обнаружил следы незаконной охоты на рысей.

Следы привели к автомобилю егеря местного охотничьего хозяйства, в багажнике которого оказались две убитые рыси – взрослая самка и котенок. На место вызвали полицию и провели необходимые процессуальные действия.

Рысь занесена в областную Красную книгу, и охота на нее полностью запрещена.

Ранее представителя свердловского губернатора в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве. Кто-то стрелял по косулям в Бронницком охотничьем хозяйстве.