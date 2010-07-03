Под Волгоградом задержаны браконьеры, действовавшие под прикрытием НИИ

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В Волгоградской области пресекли незаконный вылов рыбы. Браконьеры действовали под прикрытием научно-исследовательского института, сообщили РИА Новости в МВД.

В результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны 11 жителей Калачевского и близлежащих районов области.

Предполагаемым организатором группы считается работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

Используя разрешение на вылов рыбы для научных целей злоумышленники добывали запрещенные для вылова биоресурсы и продавали оптовыми партиями. При этом они вносили в акты ложные данные о периодах и объемах улова.

У подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы разных видов. Один из них занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в столичном аэропорту Домодедово задержали подозреваемого в попытке вывоза за границу трех кречетов. Им оказался работник одной из авиакомпаний.