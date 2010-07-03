Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжелом состоянии

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Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

"Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое", – сказали РИА Новости в больнице.

Олег Соколов был госпитализирован после того как его с переохлаждением достали из реки Мойки. При себе у доцента был рюкзак, в котором оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчину задержали в качестве подозреваемого.

По данным источников в СМИ, жертвой убийства является бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко. Она также приходилась возлюбленной задержанному и они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины.

Адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что его подзащитный оформил явку с повинной и признался в убийстве.

Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Кандидат исторических наук, является специалистом по французской военной истории. С 2000 года работает на кафедре истории нового и новейшего времени СПбГУ.