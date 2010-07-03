Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:28

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжелом состоянии

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

"Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое", – сказали РИА Новости в больнице.

Олег Соколов был госпитализирован после того как его с переохлаждением достали из реки Мойки. При себе у доцента был рюкзак, в котором оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчину задержали в качестве подозреваемого.

По данным источников в СМИ, жертвой убийства является бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко. Она также приходилась возлюбленной задержанному и они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины.

Адвокат Соколова Александр Почуев сообщал, что его подзащитный оформил явку с повинной и признался в убийстве.

Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Кандидат исторических наук, является специалистом по французской военной истории. С 2000 года работает на кафедре истории нового и новейшего времени СПбГУ.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика