Норвежские сейсмологи заявили о зафиксированном 8 октября взрыве в районе Balticconnector

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Норвежские сейсмологи заявили о зафиксированном 8 октября взрыве в районе поврежденного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации NORSAR.

"NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 01:20 по местному времени 8 октября 2023 года", – говорится в сообщении.



Местом возможного взрыва считают участок в 20 километрах к северу от эстонского Палдиски. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 1. Это намного ниже, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Финские и эстонские сейсмологи заявили об отсутствии зафиксированных взрывов в районе Balticconnector. Там отметили, что если бы взрыв имел место быть, то его мощность находилась ниже порога обнаружения.

