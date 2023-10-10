Актриса Шубина лишилась 110 тыс долларов, отдав их на хранение подруге

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные полицейские начали проверку после заявления актрисы Маргариты Шубиной, которой подруга не может вернуть 110 тысяч долларов, отданные на хранение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Шубина принесла валюту на хранение своей приятельнице, пока была в разъездах. В сентябре актриса пришла забрать свои деньги, однако подруга сказала, что их нет, так как сын все потратил на свое усмотрение.

Источник добавил, что по результатам проверки столичными полицейскими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее более трех миллионов рублей украли у актрисы Арины Назаровой из ее дома в Москве. К преступлению может быть причастна домработница, которая на связь не вышла.

Правоохранители организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.