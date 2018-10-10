Дела по дракам Мамаева и Кокорина передали в ГСУ столичного главка МВД

10 октября 2018, 09:21
Фото: канал Москва 24
Расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать Александр Кокорин и Павел Мамаев, передали в Главное следственное управление столичного главка МВД, сообщает ТАСС. Следствие приступило к расследованию этих уголовных дел.
В одном из кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.
Против них возбудили уголовное дело по статье "Побои". Адвокат Пака Геннадий Удунян намерен добиваться переквалификации уголовного дела на хулиганство по мотивам расовой ненависти. По его словам, футболисты оскорбляли чиновника, делая акцент на его национальность.
Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица. Возбуждено еще одно дело по факту побоев.
В "Краснодаре" заявили, что отстранят Мамаева от тренировок и наложат на него максимальный штраф. Помимо прочего, клуб изучает возможность расторжения контракта с 30-летним футболистом.
В питерском клубе также задумались над расторжением контракта с Кокориным. В руководстве "Зенита" заявили, что эта ситуация вызывает только возмущение, стыд и разочарование.
Также стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно отстранить от футбола Мамаева и Кокорина. В соответствии со статьей 10 дисциплинарного регламента РФС, нарушителям может быть запрещено вести любую деятельность, связанную с футболом, или посещать стадионы.
Кокорин и Мамаев стали героями мемов в интернете
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что спортивные инстанции примут меры касаемо футболистов после выводов следствия. Случай с игроками он назвал вопиющим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на произошедшее. Песков отметил, что правоохранительным органам не составит труда разобраться с инцидентом, и призвал уйти от эмоций.
По мнению адвокатов, действия Кокорина и Мамаева должны быть переквалифицированы по статье "Хулиганство", поскольку подразумевается грубое нарушение общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Подробнее о том, какое еще наказание грозит футболистам – в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: