Дела по дракам Мамаева и Кокорина передали в ГСУ столичного главка МВД

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Расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать Александр Кокорин и Павел Мамаев, передали в Главное следственное управление столичного главка МВД, сообщает ТАСС. Следствие приступило к расследованию этих уголовных дел.

В одном из кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Против них возбудили уголовное дело по статье "Побои". Адвокат Пака Геннадий Удунян намерен добиваться переквалификации уголовного дела на хулиганство по мотивам расовой ненависти. По его словам, футболисты оскорбляли чиновника, делая акцент на его национальность.

Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица. Возбуждено еще одно дело по факту побоев.

В "Краснодаре" заявили, что отстранят Мамаева от тренировок и наложат на него максимальный штраф. Помимо прочего, клуб изучает возможность расторжения контракта с 30-летним футболистом.

В питерском клубе также задумались над расторжением контракта с Кокориным. В руководстве "Зенита" заявили, что эта ситуация вызывает только возмущение, стыд и разочарование.

Также стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно отстранить от футбола Мамаева и Кокорина. В соответствии со статьей 10 дисциплинарного регламента РФС, нарушителям может быть запрещено вести любую деятельность, связанную с футболом, или посещать стадионы.

Кокорин и Мамаев стали героями мемов в интернете

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что спортивные инстанции примут меры касаемо футболистов после выводов следствия. Случай с игроками он назвал вопиющим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на произошедшее. Песков отметил, что правоохранительным органам не составит труда разобраться с инцидентом, и призвал уйти от эмоций.

По мнению адвокатов, действия Кокорина и Мамаева должны быть переквалифицированы по статье "Хулиганство", поскольку подразумевается грубое нарушение общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Подробнее о том, какое еще наказание грозит футболистам – в материале портала Москва 24.