Неспортивное поведение. Какое наказание грозит Кокорину и Мамаеву

Против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбудили два уголовных дела по статье 116 УК РФ ("Побои"). 8 октября около восьми утра возле гостиницы "Пекин" футболисты нанесли травмы водителю телеведущей одного из федеральных каналов. В то же утро они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в кофейне в центре столицы. Пак получил два удара по лицу, также у него травмирована рука.



Министр спорта Павел Колобков назвал случай с футболистами вопиющим, особенно после удачного выступления отечественной сборной. Он также отметил, что спортивные инстанции примут меры касаемо футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина после выводов следствия. В Кремле также следят за развитием инцидента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не составит труда разобраться с инцидентом, и призвал уйти от эмоций.

В свою очередь, представители футбольных клубов "Зенит" и "Краснодар" уже высказались насчет поведения спортсменов. В руководстве "Зенита" заявили, что эта ситуация вызывает только возмущение, стыд и разочарование и пообещали, что в отношении Кокорина обязательно последует наказание, однако не уточняется, какое именно.

ФК "Краснодар" планирует отстранить от тренировок Мамаева, а также наложить на футболиста максимальный штраф. Помимо прочего, клуб изучает возможность расторжения контракта с 30-летним спортсменом.

Мнение экспертов

Заслуженный тренер России Марк Рубин считает, что инцидент произошел из-за распущенности футболистов. "Если первое их нарушение в Монако я не считаю за нарушение, потому что их там угощали шампанским, они никого не провоцировали и не пьянствовали, там была раздутая сенсация. А здесь самое настоящее хулиганство, нельзя это назвать каким-то тяжелым преступлением, поскольку они его не планировали, они не нанесли тяжелого урона пострадавшему: по некоторым источникам, у него незначительные ушибы", – считает Рубин.

В июле 2016 года Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки, которую они устроили в ночном клубе в Монако. Один из посетителей снял на видео, как футболисты курили кальян под гимн России, а официанты выносили им сотни бутылок шампанского, украшенных бенгальскими огнями. Но по словам самих футболистов, гимн в качестве фоновой музыки заказал один из гостей заведения, он же подарил им спиртное.

В июле 2016 года Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки, которую они устроили в ночном клубе в Монако. Один из посетителей снял на видео, как футболисты курили кальян под гимн России, а официанты выносили им сотни бутылок шампанского, украшенных бенгальскими огнями. Но по словам самих футболистов, гимн в качестве фоновой музыки заказал один из гостей заведения, он же подарил им спиртное.



"Все это от колоссальной невоспитанности. На мой взгляд, их за это нарушение не надо сажать в тюрьму, а найти компромисс с тем, кого они избили. Их должен наказать или Российский футбольный союз, или клубы большим денежным штрафом и отстранением от игр на достаточно высокий срок. То, что они ведущие игроки в своих клубах – это ни о чем не говорит", – считает собеседник портала Москва 24.

В пресс-службе Российского футбольного союза отказались давать оценку произошедшему и какие-либо комментарии.



Футбольный тренер Вячеслав Мельников отмечает, что после подобных историй страдает имидж клуба. "Зенит" – достаточно амбициозный клуб, который ревностно следит за тем, чтобы футболисты были не только профессионалами, но и морально устойчивыми людьми. Все-таки они игроки, на которые равняется молодежь. И, конечно, такие поступки негативно влияют на имидж. Так нельзя поступать, и один, и второй уже не первый раз были замечены в таких скандальных ситуациях", – отмечает эксперт.



По его словам, в то время, когда российский футбол стал возрождаться, а "болельщики потянулись на стадионы", подобные происшествия играют роль "большой ложки дегтя" в этом прогрессе.

"Сложно сказать, чем это все закончится. В руках руководства клубов отстранить их от игр на какое-то время, но в большей степени это зависит от того, насколько этот инцидент будет юридически оформлен в правоохранительных органах. Если они действительно по-серьезному заведут уголовное дело, то они рискуют нарваться на дисквалификацию", – уверен Мельников.

Уголовное дело

"С учетом происшедшего с участием достаточно известных личностей, героев футбольного поля, хотелось бы заметить, что Конституция РФ не предоставляет каких-либо особых льгот при совершении преступлений лицам, которые ведут себя заведомо противоправно. Полагаю, что квалификация содеянного Мамаевым и Кокориным дана неверно. Событие нападения и причинение телесных повреждений гражданину, в первую очередь, чиновнику Минпромторга произошло в общественном месте, в кафе, и является грубым нарушением общественного порядка", – считает адвокат Олег Цуканов.

По его мнению, совершенное деяние должно квалифицироваться не по статье 116 УК РФ ("Побои"), а по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В соответствии с данной нормой, под хулиганством подразумевается грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В ситуации, в которой замешаны Мамаев, Кокорин и Пак, в качестве оружия был использован стул.



Санкция статьи "Хулиганство", по словам Цуканова, подразумевает максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет. Данная статья также предусматривает штраф, исправительные или принудительные работы.

На переквалификацию статьи настаивают и адвокаты потерпевших. Пока же действия Кокорина и Мамаева по статье "Побои" могут повлечь за собой штраф, общественные работы или же до двухлетнего срока заключения.

"По практике возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц за драки в ресторанах, иных общественных местах, с причинением вреда обычным людям, лицо, совершившее такого рода деяние, подлежит безусловной уголовной ответственности по названной норме. Статья 116 является более мягким составом преступления, которая в данном случае квалифицирована быть не должна. Я считаю, что чем выше по положению лицо, которое совершает такое деяние, тем больше на него налагается моральная ответственность за то, что он делает и каким образом проводит время", – заявил эксперт.

По мнению собеседника портала Москва 24, футболисты должны принять все "возможные и оперативные меры по заглаживанию своей вины, как в форме извинения, так и в форме компенсации морального вреда, который был причинен вместе с вредом здоровью".

Евгения Маркова