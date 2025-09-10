Количество погибших при строительстве музея в Улан-Удэ возросло до четырех

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Бурятия"

Четвертый рабочий скончался в больнице после ЧП на месте строительства Национального музея "Бурятия". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал главы республики Алексея Цыденова.

О гибели трех человек во время обрушения строительных лесов на месте возведения музея стало известно накануне, 9 сентября. Рабочие не были закреплены страховочными ремнями, в результате чего они упали с высоты и скончались на месте.

Цыденов заявил, что все четверо погибших являются иностранными гражданами. В связи с этим организована работа по линии миграционных ведомств. Также специалисты поддерживают связь с родственниками.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы, уточнил глава Бурятии. По результатам проверки будут в дальнейшем приняты решения.

Кроме того, Цыденов указал, что сейчас в регионе наблюдаются не самые благоприятные погодные условия для строительных работ. В связи с этим глава республики попросил всех работников уделить особое внимание соблюдению мер безопасности.

Следователи возбудили по факту произошедшего дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и более лиц.

