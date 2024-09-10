Поджегший участницу Олимпиады в Париже мужчина скончался в больнице

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Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег бегунью, участницу Олимпиады-2024 из Уганды Ребекку Чептегеи, скончался в больнице. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным СМИ, Ндиема был госпитализирован в больницу Moi Teaching and Referral Hospital в Элдорете сразу после инцидента с Чептегеи. Однако врачи не смогли спасти его, он скончался в больнице из-за травм, которые получил при нападении.

3 сентября Ндиема во время ссоры с Чептегеи вылил на нее канистру бензина и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 75% тела, врачи не смогли спасти ее жизнь, спустя два дня спортсменка скончалась.